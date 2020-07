Sénégal: COVID 19 / Bilan du mardi 07 juillet - Le ministère acte la régression des tests annoncés

«Seuls les cas symptomatiques seront désormais testés», a déclaré Dr Abdoulaye Bousso, lors du dernier bilan mensuel. Joignant les actes aux paroles, seulement 693 tests ont été effectués pour le compte de la journée d'hier, mardi. 69 sont revenus positifs dont 23 sont déclarés issus de la transmission communautaire. Aussi, Sénégal a enregistré 1 cas de décès, soit le 137e et compte 34 cas graves liés à la Covid 19 dans ses services de réanimation. 114 patients sont déclarés sains pour 2386 encore sous traitement.

Faisant le point de la situation virologique au Sénégal, le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye a fait savoir que «sur 693 tests réalisés, 69 échantillons sont revenus positifs dont 43 cas contacts, 3 cas importés et 23 cas issus de la transmission communautaire. Soit un taux de positivité de 9,96%».

Poursuivant, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye a listé les localités de provenance des 23 cas communautaires déclarés dont «3 à Touba, 2 à Hlm, 2 à Pikine, 1 à Bignona, 1 à Cité Gadaye, 1 à Cité Keur Damel, 1 à Dalifort, 1 à Diourbel, 1 à Fass Delorme, 1 à Grand Yoff, 1 à Kaolack, 1 à Khombole, 1 à Liberté VI, 1 à Ouakam, 1 aux Parcelles Assainies, 1 à Patte d'Oie, 1 à Sangalkam et 1 à Thiès», a-t-il renseigné.

Aussi, «34 cas graves sont internés au niveau des structures de réanimations » et le pays a enregistré 1 nouveau cas de décès liés à la Covid 19. Par ailleurs, 114 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris selon le communiqué N°128 du ministère de la santé et de l'action sociale. Le total des patients guéris de cette nouvelle maladie est évalué à la date d'hier à 5023 patients.

Au total, le pays décompte 7547 cas à la date d'hier, mardi 7 juillet, dont 5023 guéris contre 2386 cas sous traitement et 137 cas de décès ont été déplorés. Le ministère de la santé et de l'action sociale, exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein de nos communautés, pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective