Afrique: Armement - La Russie, principal fournisseur d'armes dans le continent

Moscou a supplanté les Etats-Unis et la France en vente d'armes en Afrique.

Entre 2014-2019, Moscou a été le principal fournisseur d'armes de l'Afrique, selon les chiffres du Stockholm International Peace Research Institute, un observatoire international du marché de l'armement. La Russie a fourni près de la moitié des équipements (-49%) militaires vendus en Afrique, les Etats-Unis (14%) et la Chine (13%). La France est le quatrième plus important fournisseur d'armes en Afrique, avec 6,1%. Les liens entre la France et ses anciennes colonies est en train de se desserrer. Ce qui a profité à la Russie.

Le volume des exportations de matériels militaires s'élevait à plus de 15,2 milliards de dollars américains (13,58 milliards d'euros), a indiqué le ministre adjoint russe de la Défense, Alexander Fomin. Moscou entend continuer à développer des exportations. Au premier sommet russo-africain de Sotchi en 2019, l'armement était au centre de toutes les attentions.

L'Algérie, l'Egypte et l'Angola, les plus importants clients en Afrique

L'Algérie est le plus gros débouché de l'industrie militaire russe en Afrique : avions, chasseurs, appareils de transport, hélicoptères et sous-marins, systèmes de défense antiaérienne et antimissile sophistiqués, chars. Alger achète plus que tous les autres pays africains réunis. Deuxième acheteur de l'armement russe en Afrique, l'Egypte a signé un accord pour la fourniture de plus de 20 avions chasseurs SU-35, d'un montant de deux milliards de dollars (1,78 milliard d'euros). L'Angola est le troisième gros client; suivi par le Nigeria, le Rwanda, le Mali, le Soudan... Au début des années 2000, 16 pays africains (sur 54) achetaient des armes à la Russie. Ils sont aujourd'hui 21.

Reconnues universellement, les armes russes sont de bonne qualité et moins cher, donc à la bourse des pays africains. La Russie a aussi retrouvé d'anciens partenaires du temps de l'URSS, effaçant par exemple 70% de la dette de l'Angola (4,5 milliards d'euros). Par contre, les équipements américains ou européens sont onéreux pour les pays africains.