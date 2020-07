Tunisie: 7ème coupe de Tunisie de golf - L'AGH sur le toit du golf Tunisien

L'AG Hammamet remporte son second titre après celui de la première édition organisée au golf citrus Hammamet en 2014.

Elle est doublement sacrée avec la victoire en individuel de la paire Elyes Barhoumi et Baha Boulakmine, et s'assoie au sommet du golf à l'échelle nationale en trustant les deux titres de la coupe après celui du championnat d'Elyes Barhoumi une semaine auparavant à El Kantaoui.

Le rideau est tombé sur la saison 2019-2020 de golf avec la septième édition de la coupe de Tunisie intensément disputée le weekend dernier sur le somptueux parcours du « The Residence Golf Course » de Gammarth et enlevée haut la main par l'Association de Golf d Hammamet, après une lutte acharnée avec le club hôte, la GGA et le détenteur l'AGK.

Cette septième édition a été l'une des plus belles depuis la création de cette épreuve en 2014, de part son intensité, les rebondissements qu'elle a connu pendant les deux jours de compétition et le grand suspense qui s'est poursuivi jusqu'aux ultimes coups de cette merveilleuse apothéose.

La GGA a bien tiré profit de l'avantage de son terrain pour réaliser un bon départ et prendre la tête du classement à la fin de la première journée totalisant 98 points, à quatre longueurs seulement sur son poursuivant immédiat l'AGH(94), tandis que l'AGCCC est troisième avec 87 points et l'AGK, le détenteur du titre, a terminé la journée à la quatrième loge avec seulement 86 points et beaucoup de points perdus par ses trois meilleures doublettes.

Cependant la donne a totalement changé au cours de la seconde et dernière journée, puisque dès le démarrage on assista à un retour en force des Hammametois et un réel désir de se racheter de la part des sociétaires de l'AGK.

Le suspense s'est poursuivi jusqu'au dix-huitième et dernier trou, et l'AGH qui a placé la barre très haute au cours de cette journée, est parvenue a l'emporter avec un total de 203 points avec un petit point de différence sur la GGA, deuxième avec 202 points, alors que l'AGK en dépit de sa grande performance de la journée, a terminé troisième avec un total de 200 points.

Ainsi donc l'AG Hammamet remporte son second titre après celui de la première édition organisée au golf citrus Hammamet en 2014. Elle est doublement sacrée avec la victoire en individuel de la paire Elyes Barhoumi et Baha Boulakmine, et s'assoie au sommet du golf à l'échelle nationale en trustant les deux titres de la coupe après celui du championnat d'Elyes Barhoumi une semaine auparavant à El Kantaoui.

Classement individuel :

1- Elyes Barhoumi- Baha Boulakmine AGH

2- Nizar Barhoumi- Aziz Bedoui AGCT

3- Mehddi Turki- Aziz Ladhari AGK

4- Youssef El Golli- Kenza Ladhari AGK

Classement par équipes :

1- AG Hammamet 203

2- Gammarth Ga 202