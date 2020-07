Tunisie: Institut National de la Météorologie - Le site de l'INM fait peau neuve

Grâce à des cartes interactives, le nouveau site fournit des informations météorologiques simplifiées et intelligibles.

L'Institut national de la météorologie (INM) vient de rénover son site officiel (www.meteo.tn) et de lancer sa nouvelle application mobile météo. Une conférence de presse s'est tenue, à cet effet, hier au siège de l'institut, au cours de laquelle le chef du projet, Lotfi Khammari, a présenté, dans un exposé détaillé, les nouveaux produits lancés. "Ce projet s'inscrit dans le cadre du développement des moyens de diffusion des informations communiquées par l'INM qui est la source exclusive des données météorologiques en Tunisie. La mise en place du nouveau site et de l'application mobile vise également à garantir l'instantanéité de l'information, notamment en cas d'alerte météorologique. Ce sont des outils de communication modernes élaborés par l'institut, dans l'objectif de vulgariser et de simplifier l'information météo", a-t-il affirmé.

En effet, le nouveau site présente l'information météorologique à l'aide de cartes interactives dont le principal rôle est de simplifier les données disséminées. "Afin de peaufiner le nouveau site web, l'institut a procédé à un benchmarking pour comparer 20 sites de météos dans divers pays étrangers", a fait savoir Khammari.

Le site comporte de nouvelles rubriques, principalement une carte de vigilance avec ses différents niveaux (vert, jaune, orange ou rouge), la météo marine, les bulletins météorologiques spéciaux (BMS) et les bulletins sismiques. Les prévisions côtières figurent également parmi les nouveaux produits lancés par l'institut. Couvrant plus de 20 plages sur le littoral tunisien, elles sont dédiées aux vacanciers, aux touristes et à tous ceux qui pratiquent les sports nautiques. Des cartes interactives sont également dédiées aux prévisions météorologiques locales pour les jours suivants jusqu'à J+4, et ce, dans plus de 120 villes en Tunisie. Les heures de prières dans plus de 150 zones, sont aussi consultables via le nouveau site web.

Outre les services précédemment mentionnés, la nouvelle application mobile permet, grâce à la géolocalisation, de détecter les coordonnées géographiques de l'utilisateur et de fournir, ainsi, les données météorologiques qui leur correspondent.