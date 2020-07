Algérie: Affaire Tahkout - Le Trésor public réclame plus de 300 mds de DA de dommages et intérêts

Alger — Le représentant du Trésor public a réclamé mercredi au Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) un montant de plus de 309 milliards de DA de dommages et intérêts à l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout et ses associés, poursuivis dans des affaires liées principalement à la corruption.

Au troisième jour du procès de l'homme d'affaires Tahkout, et après l'audition des autres accusés, le représentant du Trésor public a réclamé une réparation pour les pertes occasionnées, estimées à 309 milliards, 285 millions et 670.000 DA devant être payée par les prévenus: Mahieddine Tahkout, Rachid Tahkout, Hamid Tahkout et Bilal Tahkout ainsi que l'ensemble de leurs associés.

Le représentant du Trésor a également sollicité de voir les anciens ministres poursuivis dans cette affaire, en l'occurence Abdesselam Bouchouareb, Abdelghani Zaalane, Youcef Yousfi et Ammar Ghoul, condamnés au versement d'un montant d'un million de DA.

Le même responsable a en outre réclamé des autres prévenus, dont le nombre dépasse cinquante (50), d'indemniser le Trésor public à hauteur d'un million de DA, avec la confiscation de leurs biens se trouvant à l'intérieur du pays et à l'étranger.Le procès se poursuit cet après-midi avec le réquisitoire du procureur de la République.