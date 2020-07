Tunisie: Habiba Ghribi, ambassadrice du sport tunisien

Une cérémonie a été organisée ce mercredi au ministère de la jeunesse et des sports consacrée à la signature de l'accord relatif à l'attribution du titre d'ambassadeur du sport tunisien à la championne du monde et olympique Habiba Gheribi.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Ahmed Gaaloul a loué, à cette occasion, les éminents services rendus par l'athlète tunisienne au profit du sport tunisien, mettant en valeur l'importance de ce titre honorifique en tant que couronnement du parcours des sportifs de l'élite et un investissement des exploits réalisés, à même de renforcer la diplomatie sportive et de contribuer au rayonnement de la Tunisie sur la scène internationale.

L'accord signé entre la fédération tunisienne d'athlétisme et la championne olympique Habiba Gheribi vise à instaurer un modèle à suivre dans l'objectif de promouvoir le sport tunisien et de diffuser les nobles valeurs olympiques aux plans national et international.

Gheribi (36 ans), rappelle-t-on, est l'auteure d'une carrière sportive exceptionnelle qui l'a vue notamment décrocher le titre de championne du monde 2011 et championne olympique 2012 ainsi que celui de vice-championne du monde 2015 du 3000 M steeple, sa spécialité de prédilection.