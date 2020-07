Maroc: "Des peurs et des hommes, sous l'influence du COVID-19", nouvel essai qui identifie les réponses psychologiques face à la pandémie

"Des peurs et des hommes sous l'influence du covid-19" est l'intitulé du nouvel essai co-écrit par Jamal Chihoub et Nadia Kadiri, proposant selon une "approche théorique et pratique", d'identifier les réponses psychologiques face aux défis de la pandémie du covid-19.

Paru aux éditions Le Fennec, cet ouvrage de 192 pages (format moyen), adopte "une approche scientifique, théorique et pratique sur les principaux aspects de l'adaptation et ses perturbations". Il aborde aussi les troubles psychologiques souvent les plus fréquents et qui sont mis en exergue par la pandémie. "Actuellement, la situation de pandémie liée au Covid-19 représente un terrain fertile à l'éclosion du syndrome de stress post-traumatique", peut-on lire dans l'introduction de l'essai.

Les cinéphiles ont, sûrement, déjà vu des cas de syndrome de stress post traumatique, du fait de ses causes dramatiques et de son expression spectaculaire et spécifique, qui sont préludes à être scénarisés. Certains films sont des chefs d'œuvres dans l'histoire cinématographique : Apocalypse Now (1979), Rambo (I, II, III), Voyage au bout de l'enfer (1978), The Deer Hunter., poursuit-on dans l'introduction.

Pour l'auteur Jamal Chihoub, toute crise suscite une réponse psychologique, qui peut être pour le meilleur ou pour le pire telle une peur, de la colère, un sens du défit et de l'optimisme raisonnable et tempéré, qui peuvent être de puissants stimulants pour faire face à la diversité.

A partir d'une approche théorique et pratique scientifiquement validée, ce livre propose d'identifier "nos propres réponses psychologiques face à la pandémie du covid-19", optimiser ce qui est "bon" et corriger ce qui pourrait être contre-productif et pourrait devenir en soi un problème psychologique, a expliqué M. Chihoub, dans une vidéo présentant l'essai. Nadia Kadiri est professeure de psychiatrie, spécialiste et enseignante des thérapies cognitivo-comportementales et sexologue. Elle est fondatrice de l'Institut marocain des thérapies cognitives et comportementales à Casablanca.

Jamal Chihoub est psychiatre, spécialiste, formateur et superviseur en thérapie cognitive et comportementale. "Des peurs et des hommes, Sous l'influence du covid-19" est une réflexion sur la pandémie du covid-19, et ses conséquences psychologiques, traitée par deux psychiatres spécialistes en thérapie cognitive et comportementale, disponible en ligne aux éditions Le Fennec et Livre-moi ainsi que dans les librairies notamment Préface, Livre-moi et la FNAC.