Algérie: Plus de 1,7 mrd de DA pour réaliser les programmes de développement à Rouiba

ALGER-La circonscription administrative de Rouiba (Alger) a alloué une enveloppe de plus de 1,7 milliard de DA à la réalisation de 114 programmes de développement au profit des zones d'ombre dans les communes de la circonscription, a indiqué mercredi le wali délégué de Rouiba, Ahmed Boudouh.

En marge d'une visite d'inspection de certains haouchs dans les commune relevant de la circonscription administrative de Rouiba, M. Boudouh a fait état, via le site officiel de la wilaya d'Alger, de "114 programmes de développement au profit des zones d'ombre bénéficiant d'une enveloppe de plus de 1,7 milliard de DA", ajoutant que les travaux débuteront "dès la finalisation des procédures de passation de marchés conformément à la législation en matière de réglementation des marchés publics et des délégations de service public".

Lors de sa visite, le wali délégué de Rouiba a inspecté les travaux de raccordement de "haouch Lalla Dergana" et de "Saridj El-Rabie" (commune de Rouiba) aux réseaux de gaz naturel et d'éclairage public, ainsi que les travaux de bitumage de la rue principale par l'Etablissement de maintenance des réseaux routiers et d'assainissement de la wilaya d'Alger (Asrout).

Le bitumage des ruelles sera réalisé par Asrout dès l'achèvement des travaux d'assainissement, a ajouté M. Boudouh.

Le wali délégué a donné, en compagnie de responsables locaux, le coup d'envoi de plusieurs projets de développement dans des zones d'ombre situées dans la commune de Réghaia, dont le projet de raccordement au réseau de gaz naturel, au profit de quelque 140 familles de la ferme Amirouche (haouchs Guemmaz,Torchi).

Il s'agit également de la réalisation d'un stade de proximité à la cité Hassaine Ali (Aissat Mustapha) et dont "la durée de réalisation devra être raccourcie à 45 jours" à la demande du wali délégué, souligne la même source.

Par ailleurs, un aménagement urbain de l'entrée nord de la ville de Réghaia a été programmé à partir de la Rue Hachalfi dont la réalisation a été confiée à l'Entreprise nationale des grands ouvrages d'art (ENGO).

D'autre part, une antenne administrative a été inaugurée à la cité Ouarsenis et devra abriter les services de l'état civil et les bureaux de l'action sociale au profit des travailleurs de la commune de Réghaia, et ce dans le cadre du programme tracé par la structure centrale des œuvres sociales du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Pour ce faire, le wali délégué a instruit d'étendre le projet pour abriter 600 locaux, tout en demandant à la société chargée du projet de raccourcir les délais de réalisation à quatre (04) mois.

Cette "importante" structure commerciale permettra une organisation de l'urbanisme commercial, l'éradication du commerce parallèle et la création de nouveaux emplois au profit des jeunes de la commune, indique-t-on de même source.