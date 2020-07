Cote d'Ivoire: Examens scolaires - La ministre Kandia Camara déclare la guerre aux fraudeurs

Dans une déclaration dont nous avons reçu copie et portant sur le lancement des examens à grand tirage, Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a recommandé de se détourner des actes de fraudes.

Kandia Camara a dit que des mesures ont été prises afin de traquer les actions de tricherie et de fraudes à ces examens.

"Chers collaborateurs enseignants et personnels du secteur éducation-formation, acteurs de premier plan dans l'organisation des examens, je veux, encore une fois, pouvoir compter sur le sens de la responsabilité dont vous avez toujours fait preuve.

Des dispositions relatives au respect du devoir professionnel et à l'organisation de la surveillance ont été prises pour vous permettre d'être plus efficaces.

Chers parents d'élèves, je vous demande d'être sereins et de faire confiance aux capacités intrinsèques de vos enfants.

C'est vous qui devez, les premiers, encourager les candidats et leur prodiguer des conseils utiles ; surtout le respect des textes réglementaires et des interdictions, en particulier celle concernant le téléphone portable qui ne doit, sous aucun prétexte être introduit dans un centre d'examen.

Quant à vous, chers candidats, officiels et libres, tel le maçon au pied du mur, vous voici en composition, face à des épreuves qui ne sont rien d'autres qu'une variante de vos devoirs habituels de classe.

Ayez confiance en vous-mêmes et comptez sur votre propre travail. N'écoutez, ni ne suivez ceux qui vous proposent des voies détournées et qui vous livrent à coup sûr à l'échec, à la sanction et au déshonneur.

Mesdames et Messieurs, la lutte implacable contre le fléau de la fraude aux examens constitue un défi majeur qu'il nous faut absolument relever ensemble.

J'ai ainsi instruit mes services à l'effet de dresser un véritable maillage de l'organisation depuis les inscriptions, jusqu' aux délibérations, en passant par les compositions et les corrections.

Ces actions se poursuivront même après les résultats pour traquer les auteurs, les bénéficiaires et les complices de pratiques frauduleuses.

Les décisions de la Commission Nationale de Discipline qui scrute, à la fin de chaque session, le déroulement de toutes les opérations en sont la preuve.

Je voudrais donc en appeler à la mobilisation et à la détermination de tous, collaborateurs, membres de la communauté éducative nationale, parents d'élèves et candidats, pour neutraliser ce fléau néfaste pour notre école ». , a dit Mme la Ministre.

Pour cette session 2020, elle a fait savoir que "seuls les examens du BEPC et du Baccalauréat verront dans les jours et semaines à venir, se présenter respectivement 503.472 et 318.995 candidats qui composeront dans 799 centres pour les premiers et 506 pour les seconds ; soit un total de 822.467candidats répartis dans 1.305 centres comprenant en tout, près de 32.900 salles de composition".

Pour éviter la contamination du covid-19 à ces examens, la ministre a annoncé le renforcement des mesures initiales.

"Des modalités nouvelles ont même été définies pour une gestion plus sécurisée des opérations dans les salles de composition.

Toutes les dispositions préventives sont donc en place pour limiter au maximum tout risque de contamination.

Au regard des enjeux des examens à grand tirage qui demeurent inchangés malgré le contexte particulier, nous avons jugé opportun de placer cette session 2020 sous le sceau de la mobilisation et de l'efficacité d'action pour préserver nos acquis", a-t-elle dit.