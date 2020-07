Gabon: Le président du SYNAPEF en garde à vue

Libreville, le 8juillet 2020 - Ce mercredi 8 juillet 2020, les responsables du ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan climat, des Objectifs de développement durable et du Plan d'affectation des terres ont été informés du placement en garde à vue de M. Didier Atome Bibang, agent dudit ministère et président du Syndicat national des professionnels des eaux et forêts (SYNAPEF).

Le ministre Lee White tient à indiquer que les faits à l'origine de cette garde à vue relèvent du droit commun et qu'ils sont relatifs aux accusations de corruption lancées contre des agents du ministère des Eaux et Forêts.Dans le cadre de cette enquête qui relève du droit commun et pour contribuer à la manifestation de la vérité,plusieurs agents, y compris de hauts responsables, dont le ministre, ont déjà été entendus par les investigateurs. Il en est de même pour la société forestière mise en cause.

Afin d'éviter tout amalgame, le ministre Lee White réaffirme aux personnels des Eaux et Forêts et à l'opinion publique son attachement au respect des droits syndicaux et rappelle que la garde à vue de M. Didier Atome Bibang n'a aucun lien avec l'exercice régulier de ses activités syndicales. Elle relève plutôt des procédures prévues par les textes en vigueur en matière de droit commun.

Enfin, le ministre Lee White réaffirme sa disponibilité ainsi que celle de l'ensemble des personnels du ministère à apporter toute leur collaboration aux services compétents qui œuvrent à la manifestation de la vérité sur ces faits qui dégradent l'image des agents des Eaux et Forêts.