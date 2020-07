Libye: Boukadoum plaide pour une solution "opérationnelle et pratique"

Alger — Le chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum, a plaidé mercredi devant le Conseil de sécurité pour une solution " opérationnelle et pratique " basée sur un cessez-le-feu, la libre volonté des libyens et la légalité internationale.

S'exprimant au cours d'une visioconférence ministérielle du Conseil du sécurité, le ministre a déclaré que l'heure est venue pour "extirper les causes" de cette " situation interminable et inacceptable ".

Mais au lieu de revenir sur les causes de ce conflit " Nous devons plutôt travailler, de préférence, ensemble sur une solution opérationnelle et pratique, basée sur un cessez-le-feu, la libre volonté des Libyens et la légalité internationale ", a soutenu Sabri Boukadoum.

Le ministre a aussi indiqué que l'Algérie soutenait les conclusions de la conférence de Berlin et qu'elle "participera résolument à toutes les pistes du suivi" sur lesquelles devraient s'engager toutes les parties, pas seulement libyennes.

Il a ajouté que l'Algérie " appuyait tous les efforts sincères "favorisant la paix, la cohésion et la reconstruction , en s'engageant à aider les libyens à sortir de la situation de crise dans laquelle ils se sont enfoncées parfois " pas par choix ".

Et d'enchaîner: " Nul ne doit ignorer que nos liens familiaux profondément enracinés, notre histoire et avenir communs imposent naturellement notre position ".

Mais pour mettre fin aux hostilités il faut une solution politique et non militaire, a insisté le chef de la diplomatie algérienne. Pour autant il a relevé qu'il n'y aura de solution politique si des forces externes continuent de s'affronter en raison du non-respect de l'embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité.

Il a précisé que la communauté internationale disposait de l'instrument lui permettant de venir à bout de cette crise, citant en cela les nombreuses résolutions du Conseil de sécurité, les conclusions de la conférence de Berlin, l'engagement des pays voisins, et la volonté déclarée des deux parties libyennes et celle des parties prenantes internationales.

Désignation de l'émissaire : le chef de l'ONU devrait avoir voix au chapitre

Au moment où la désignation d'un nouvel émissaire en Libye se fait attendre en raison d'une obstruction au niveau du Conseil de sécurité, le ministre a soutenu que cette nomination constituera un signal très positif à la reprise prévue.

Le ministre a mis en exergue l'importance de la contribution de l'Union africaine au règlement du conflit ainsi que celle de la prochaine conférence interlibyenne qui devrait aider de manière inclusive tous les Libyens, tribus et régions, à décider de l'avenir de leur pays.

C'est les libyens et " seuls les libyens" qui vont définir le contour, "sans plus d'interférences, de débordement d'armes et de mercenaires", a encore insisté le ministre, regrettant que " ce n'est pas encore le cas aujourd'hui ".

"C'est à nous d'envoyer un message d'espoir au peuple libyen ", a conclu M. Boukadoum.

Les appels à la fin de l'ingérence en Libye se sont multipliés durant cette visioconférence. Au moment où le monde entier fermait ses frontières cause de la pandémie du Covid-19, "bateaux, avions, camions chargés de mercenaires et d'armes se déversaient dans les villes libyennes", a dénoncé le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de sécurité. Heiko Maas a jugé qu'il était temps de mettre fin à " cette absurdité cynique ".

Le chef de l'ONU a espéré que cette réunion, qui intervient six mois après la Conférence internationale de Berlin, offre l'occasion de se réengager en faveur des principes convenus dans la ville allemande et inscrits dans la résolution 2510 du Conseil de sécurité. Dans ses conversations téléphoniques avec le Premier ministre Fayez al Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, il a dit avoir lancer un appel pressant à un cessez-le-feu efficace et à un processus politique qui avance rapidement.

Le secrétaire général a reconnu que la nomination d'un nouveau représentant spécial faciliterait grandement les efforts de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye.