Congo-Kinshasa: Vie des clubs - Joueurs et membres du staff technique de DCMP impayés depuis plusieurs mois

La team vert et blanc traverse de moments difficiles apparemment. Les joueurs et les membres du staff technique étant impayés depuis plus ou moins cinq mois, alors que le comité de gestion du club est accusé d'avoir détourné d'importantes sommes d'argent.

Le Daring Club Motema Pembe (DCMP) serait-il dans la tourmente ? La question se pose avec acuité au regard des dernières nouvelles de ce club. L'on apprend que les joueurs et les membres du staff technique n'ont pas perçu leurs revenus depuis respectivement six et sept mois. Et bien plus que, cité par ouraganfm.cd, l'ancien président de la section football Ayi Idambituo, qui a démissionné au cours de la saison 2019-2020, a révélé qu'une somme d'un million cent mille dollars américains, perçue par le comité de gestion du DCMP dirigé par le président Vidye Tshimaga, a pris une autre direction. Aussi a-t-il demandé un audit de la gestion du comité Vidye Tshimanga : « L'audit a pour rôle d'évaluer le club par rapport à nos statuts. Aujourd'hui, nous avons relevé des soucis graves de transparence dans la gestion du club. Est-ce que nous laissons ce problème demeurer ?

Ayi idambituo s'est inquiété de la destination de quatre millions de dollars américains émanant de la subvention de l'Etat et de la banque Raw Bank. « Je ne m'explique pas qu'en huit mois, le trésorier général du Daring Club Motema Pembe ne soit pas en mesure de dire que la subvention de l'État, c'est USD 1.800.000. Il faut une réunion sérieuse au niveau du conseil d'administration élargie pour qu'on sache pourquoi ces failles, pourquoi ces faiblesses dans la gestion des finances du club. Les finances, c'est le nerf de la guerre. Tout le combat aujourd'hui c'est au tour de ça », ce sont les propos d'Ayi Idambituo sur la chaîne de télévision HV Télévision et repris par ouraganfm.cd.

Et de faire voir : « Vous ne pouvez pas, en huit mois avec 4 millions de dollars, avoir un problème de salaires des athlètes de cinq mois... Les rémunérations sont les premiers besoins, les premières contraintes du club », en notant que l'enveloppe salariale du DCMP est évaluée aujourd'hui à cent mille dollars américains, revue à la baisse après le départ de l'ancien président Hassan Abdallah et l'autorité morale de l'ancien comité, Aubin Minaku.

Rappelons qu'Ayi Idiambitue avait démissionné au courant de la saison passée, après avoir vivement divergé avec le président du comité de gestion du club, Vidye Tshimanga. Il dénonçait la gestion anarchique du club, la gabégie financière au détriment des joueurs et des membres du staff technique. Mais au cours de la dernière assemblée générale du DCMP, le comité dirigé par Vidye Tshimanga a fixé le budget de la saison 2020-2021 à cinq millions de dollars américains.