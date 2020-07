Madagascar: Coopération - La Norvège appuie l'éducation

Trente et un mille élèves seront appuyés pour leur retour à l'école à partir de la signature d'un appui supplémentaire entre le Norvège et UNICEF. Ce financement est à hauteur de 4,16 millions de dollars mis à la disposition de trois agences onusiennes.

Parmi les grands axes de ce financement, la mise en place de la lutte contre les déperditions scolaires et l'appauvrissement de la population, conséquences de la coronavirus et la crise sanitaire dans le pays. Cet appui couvre la période entre le juillet jusqu'au décembre. L'appui aura pour impact de répondre aux systèmes éducatifs dans trois régions du pays, à savoir la région Anosy, la région Androy, et la région Atsimo Andrefana.

En plus des trente et un mille élèves appuyés dans ces trois régions, plus de milles cinq cents écoles seront également dotées de kits récréatifs.