Madagascar: Football / Coupe du monde Ris-Orangis - Madagascar s'impose face à la Côte d'Ivoire

Les Malagasy ont survolé les Ivoiriens en s'offrant une précieuse victoire par 6 buts à 2.

Large victoire. Après deux matchs nuls frustrants, Madagascar reprend confiance. La sélection malagasy a donné une bonne correction aux Ivoiriens sur le score de 6 buts à 2, mardi soir lors de la quatrième journée de phase de groupe de la Coupe du monde de football de Ris Orangis. Ridjkard a signé un très beau quadruplé et un doublé de Thino au terme d'un match totalement dominé et maîtrisé par les Malagasy. Ils ont encore confirmé que ces derniers ont du talent et du niveau dans le monde du football. Formée par des joueurs habitués des compétitions footballistiques en France, l'équipe malagasy, pour une première participation au tournoi organisé par Métropolitains, a fait forte impression et ne démérite pas.

Avec ces quatre réalisations, Ridjkard a été élu homme du match. Lui qui totalise six buts depuis le début des éliminatoires. Cette seconde victoire renforce les chances de la bande à Odon pour les quarts de finale de la compétition. Pour l'heure, Madagascar a enregistré deux victoires face à la France et à la Côte d'Ivoire, et deux matchs nuls contre le Mali et le DOM-TOM. Évoluant dans le groupe B, l'équipe malagasy prévoit cinq rencontres dans son programme, notamment contre le Cap-Vert, le Cameroun, le Portugal, la Turquie et le Congo. Demain, vendredi 10 juillet, l'équipe nationale affrontera la Turquie.

« Les joueurs abordent avec beaucoup de confiance et d'optimisme les prochaines rencontres. Lors de la rencontre face aux Ivoiriens, nous avons su corriger les erreurs des deux précédents matchs », a expliqué Solonirina Raharijaona. Une équipe de la Rencontre Nationale Sportive, accompagnée des férus du ballon rond malagasy en France, a fait le déplacement, mardi, pour soutenir l'équipe malagasy.