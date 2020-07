Madagascar: Musique - Tojo Guitariste transcende le répertoire malagasy

Si les humoristes et les chanteurs font le bonheur des confinés sur les réseaux sociaux, Tojo Guitariste est, quant à lui, le guitariste qui brise la grisaille en cette période.

Dès lors, il partage des dizaines de vidéos et quelques « tutos » pour tous les niveaux de musiciens. Ce qui distingue cet instrumentiste, c'est la limpidité de son jeu. On le reconnaît largement sur « Raha mila fanampiana » du groupe Mahaleo qu'il interprète majestueusement. Une clarté musicale digne d'une musicothérapie. On se laisse surprendre à apprécier le morceau en boucle. Pour ne pas se faire sans doute voler ses œuvres, Tojo Guitariste ne joue pas le titre en entier.

Le plus plaisant chez ce jeune musicien, c'est qu'il interprète des titres qu'il apprécie. Du coup, on ressent toute la puissance créative se trouvant derrière chaque titre. Ses interprétations transcendent le titre, un véritable travail de mémoire sur le patrimoine musical malagasy. Dadah du groupe Mahaleo semble être un de ses compositeurs préférés, Ejema et ses slows langoureux sans oublier les cantiques religieux. Par contre avec son niveau technique, il peut bien interpréter tous genres de répertoires. Pour le retrouver, il suffit de taper « Tojo guitariste » sur Facebook et le tour est joué.