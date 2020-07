Algérie: Installation du comité d'évaluation des œuvres des candidats au concours du "Prix Ali Maachi" pour les jeunes créateurs

Alger — La ministre de la Culture et des Arts, Mme Malika Bendouda a présidé mercredi la cérémonie d'installation du comité d'évaluation des œuvres des candidats au concours du "Prix Ali Maachi" pour les jeunes créateurs, a indiqué un communiqué du ministère de la culture.

Présidé par l'enseignant universitaire, dramaturge et metteur en scène Abdelhalim Bouchraki, le comité est composé de 12 membres, dont la poétesse et écrivaine Djamila Talbaoui, l'artiste plasticien et calligraphe Tayeb Laidi, l'enseignant universitaire spécialiste de cinéma et d'audiovisuel, Ahmed Chriki, le producteur et cinéaste Mounes Khemmar, le comédien Tahar Zaoui, le musicien et chef d'orchestre Lotfi Saidi, et la chercheuse spécialiste dans les arts du spectacle, Dr Nawel Ferahtia.

A cet effet, la ministre de la culture a appelé les membres du comité à renoncer aux méthodes conventionnelles dans l'évaluation des œuvres, soulignant la nécessité de mettre en place de nouveaux concepts et d'apporter des propositions pour la relance de la créativité artistique en Algérie, en encadrant les jeunes talents.