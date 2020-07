Ile Maurice: La population encouragée à contribuer à l'autosuffisance alimentaire

communiqué de presse

Le ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, M. Maneesh Gobin, a réitéré l'importance de la sécurité et de l'autosuffisance alimentaires, et a encouragé les citoyens à cultiver des légumes pour leur propre consommation.

C'était lors du lancement de la récolte de pommes de terre à Glen Park ce matin, en présence des planteurs regroupés au sein de l'Agricultural Development and Marketing Association.

Tout en soulignant les diverses difficultés auxquelles sont confrontés les planteurs, telles que la concurrence, le manque de main-d'œuvre et la hausse des frais d'importation, M. Gobin a fait ressortir plusieurs facteurs encourageants. Il a ainsi évoqué le nombre croissant de jeunes diplômés qui rejoignent le secteur de l'agriculture ; et l'augmentation des terres sous culture de pommes de terre et d'autres légumes ; ce qui permet de produire plus, localement, et de réduire les importations.

En outre, M. Gobin a invité davantage de personnes à transformer les produits végétaux agricoles en des produits à valeur ajoutée, comme la transformation des pommes de terre en frites.

Citant les incitations mises en œuvre par le gouvernement pour promouvoir le secteur agricole, le ministre est revenu sur les facilités offertes pour l'acquisition d'une moissonneuse, au coût de Rs 15 millions, en vue de la récolte de la canne à sucre par les petits planteurs regroupés en coopérative. Il a également mis en avant l'initiative du Food and Agricultural Research and Extension Institute qui a créé une nouvelle variété de pommes de terre, "Vigora", qui, selon lui, est plus adaptée au climat de Maurice et est résistante à plusieurs maladies.

Après la visite à Glen Park, M. Gobin s'est rendu à Bigara et Plaine Sophie pour faire le point sur la culture de la pomme de terre dans ces régions.

La culture de la pomme de terre à Maurice

À Maurice, la récolte de pomme de terre se fait de la mi-juin à la mi-décembre. Une première saison s'étend du 15 avril au 30 juin, et la seconde de juillet à fin août. Quelque 200 tonnes de semences de pomme de terre sont cultivées sur une superficie totale de 700 hectares. La production varie généralement de 17 000 à 19 000 tonnes.

Les régions de La Marie et de Glen Park se consacrent à la production de pommes de terre depuis des années et ont contribué de manière significative à la production nationale. En moyenne, 60 producteurs font la culture de la pomme de terre, sur une superficie totale de 64 hectares, pour une production annuelle de 1 340 tonnes.