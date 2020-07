Soudan: Alam Al-Din discute avec le Conseil des ambassadeurs comment promouvoir l'exportation de la richesse animale

Khartoum — Le ministre des Ressources animales, des Pêches et des Pâturages, Dr Alam Al-Din Abdallah a discuté lors de sa réunion mercredi dans son bureau avec le Conseil des ambassadeurs désigné comme ambassadeur représentant le Soudan dans les pays d'Arabie saoudite - Égypte - Qatar - Koweït - Tanzanie - Allemagne - Roumanie, a discuté la façon de promouvoir et aider à soutenir les exportations de bétail vivant et abattu vers ces pays afin de soutenir l'économie soudanaise.

Son Excellence a souligné qu'au cours des 4 derniers mois, trois abattoirs fonctionnant conformément aux exigences sanitaires de l'Organisation internationale de la santé animale (OIE) ont été autorisés dans le domaine de la viande abattue. Notant que le Soudan a des expériences antérieures et réussies avec certains de ces pays et vise à faire avancer les progrès, en particulier dans le domaine du développement de races et spermatozoïdes utilisés pour l'amélioration des races d'élevage et le développement des exportations de viande.