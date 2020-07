Soudan: Le Soudan présente sa vision pour résoudre les points de discorde entre les trois pays

Khartoum — Les négociations se sont poursuivies pour remplir et exploiter le barrage Renaissance entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie. Les trois délégations ont tenu des sessions bilatérales séparées avec le Groupe d'observateurs et les experts. La délégation soudanaise, dirigée par le ministre de l'Irrigation, prof. Yasser Abbas a examiné au cours de la réunion sa vision sur la manière de traiter les points de discorde entre les trois pays dans leurs aspects techniques et juridiques.

La délégation soudanaise a expliqué en détail ses propositions, qui comprennent la formule de remplissage normal et pendant les années de sécheresse, le fonctionnement continu et l'ampleur du changement quotidien de l'écoulement de l'eau vers le barrage de Roseiris.

La question des futurs projets d'eau sur le Nil bleu et sa relation avec les usages de l'eau entre les trois pays a suscité l'intérêt des experts, et les discussions ont été marquées par la transparence et la clarté.

Les séances de négociation se poursuivront aujourd'hui, jeudi 9 juillet 2020, en vue de soumettre le rapport à la réunion des chefs d'État et de gouvernement.