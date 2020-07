Congo-Kinshasa: CENI - Lamuka mobilise pour le 13 juillet prochain

Face à la situation chaotique qui prévaut actuellement en République Démocratique du Congo et ses multiples conséquences tant sur les plans politique, économique que social, le présidium de la plateforme Lamuka lance un appel solennel au peuple congolais à manifester le 13 juillet prochain, à Kinshasa ainsi que dans le reste du pays, contre certaines manœuvres du FCC dans la gestion des questions majeures des politiques générales du pays. C'est-ce que rapporte un communiqué signé par les quatre ténors de cette dynamique de l'opposition, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito et Martin Fayulu. Cette manifestation s'inscrit notamment dans la logique de protester « contre toute désignation et entérinement des nouveaux animateurs de la CENI sans qu'il n'ait au préalable des réformes institutionnelles, ainsi que des audits financiers et opérationnels au sein de cette commission d'appui à la démocratie.

COMMUNIQUE

Devant la situation chaotique qui prévaut actuellement dans le pays, nous, leaders de LAMUKA appelons le peuple congolais à manifester ce lundi, 13 juillet 2020, à Kinshasa et toute l'étendue du territoire dans le strict respect des gestes barrières, pour dire non :

A toute désignation et entérinement de nouveaux animateurs de la CENI sans réformes institutionnelles préalables et sans les audits financier et opérationnel de la CENI ;

A la désignation à la tête de la CENI d'un agent du FCC, ayant contribué à tous les hold-up électoraux depuis 2006 ;

Aux manœuvres frauduleuses du FCC pour une fois de plus désigner les élus du sommet à la base, en se substituant au peuple congolais ;

Aux trois propositions de lois Minaku-Sakata.

Jean-Pierre Bemba Gombo

Martin Fayulu Madidi

Moïse Katumbi