Angola: COVID-19 - Les transports intensifient les mesures préventives à Namibe

Moçamedes (Angola) — Le Bureau provincial des transports de Namibe promeut depuis mercredi, une campagne de sensibilisation des automobilistes et des passagers au respect des mesures préventives contre le Covid-19.

Selon le chef du département de la circulation et de la mobilité urbaine à Namibe, Sandro Santos, ce travail se fait le long des points d'entrée des véhicules provenant des provinces de Huíla, Luanda et Cunene et dans les parkings de ces véhicules.

"Nous mobilisons les citoyens pour qu'ils utilisent le masque, se lavent les mains avec du savon et de l'eau ou utilisent du gel d'alcool ou un autre désinfectant", a-t-il déclaré.

Il a souligné que la chose la plus importante est que la population soit consciente que peu importe les efforts déployés pour empêcher la propagation du virus, la participation de tous est essentielle.

Les actions ont lieu dans le parking de Namibe / Huila, où plus de 20 véhicules partent chaque jour, et dans les zones intercommunales Môçamede / Bibala et Môçamede / Virei.