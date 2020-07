Congo-Brazzaville: Développement durable - Le Congo et le Pnud renforcent leur partenariat

La ministre du Plan, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, et le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement(Pnud), Maleye Diop, ont approuvé, le 9 juillet à Brazzaville, un plan de travail annuel destiné à impliquer les collectivités locales dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD).

La nouvelle feuille de route sera mise en œuvre durant les six prochains mois, grâce à un financement du Pnud de 240 000 dollars, soit environ 140 millions de francs CFA. Cette enveloppe permettra à la République du Congo de mettre en œuvre les activités liées au projet d'appui à la localisation des ODD et du renforcement des capacités des cadres congolais dans le suivi de la chaîne de planification, de programmation, de budgétisation, de suivi et évaluation des projets de développement.

D'après les deux parties, le plan de travail va faciliter l'évaluation des efforts accomplis pour l'atteinte des résultats du Plan national de développement 2018-2022 et des ODD, ainsi que l'accélération des réformes entreprises en matière de la décentralisation et de la gouvernance économique, en veillant à promouvoir la transparence et la participation de la société civile dans le suivi de la politique nationale de développement.

La seconde phase du plan de travail approuvé jeudi sera focalisée sur les collectivités locales et leur participation dans la mise en œuvre des ODD.

« Nous allons continuer à renforcer les capacités des acteurs aussi bien au niveau national que local, afin que le suivi soit fait avec des indicateurs objectivement vérifiables. Ce plan de travail sera mis en œuvre dans les six prochains mois malgré les difficultés liées à crise sanitaire de Covid-19 qui bouleverse nos activités », a assuré le représentant résident du Pnud, Maleye Diop.

Il faut noter que cet accord de partenariat fait suite à une demande du gouvernement congolais exprimée par la ministre du Plan, lors d'une rencontre l'an dernier avec le patron du Pnud. « Il s'agit de faire en sorte que les collectivités locales puissent avoir un plan pour la mise en œuvre des ODD. La signature de ce plan de travail annuel concrétise l'engagement du Pnud à aider notre pays », a indiqué Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.