Algérie: Colonisation - Paris restitue des restes des combattants algériens

Après plusieurs années de colonisation, le gouvernement français va rendre à Alger les restes des combattants tués durant cette période coloniale. L'annonce a été faite par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Au cours d'une cérémonie militaire, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé que les restes des combattants algériens tués lors de la colonisation vont être rendus à l'Algérie. " D'ici quelques heures, des avions militaires algériens en provenance de France vont se poser à l'aéroport international Houari Boumediène avec les dépouilles de 24 chefs de la résistance populaire et de leurs compagnons... privés de leur droit naturel et humain d'être enterrés depuis plus de 170 ans", a déclaré le chef de l'Etat.

Parmi ces combattants tués lors de la colonisation et dont les restes vont être restitués à l'Algérie, on cite cheikh Bouziane, le chef de la révolte de Zaâtcha (Est de l'Algérie) en 1849. Il fut capturé par les Français, fusillé puis décapité. On peut également citer Bou Amar Ben Kedida et Si Mokhtar Ben Kouider Al Titraoui, des martyrs des premiers temps de la résistance à la colonisation française. Leurs restes, réclamés par l'Algérie étaient conservés dans les collections du Muséum national d'histoire naturelle.

Lors de sa visite officielle en Alger, en décembre 2017, le président français, Emmanuel macron, avait promis de rendre à l'Algérie les restes de ces combattants tués et conservés en France.