Afrique: Riposte au COVID-19 - Plus de 500 millions d'euros mobilisés par l'Afd en trois mois

Avec l'initiative « covid-19 - santé en commun », lancée le 2 avril dernier, l'Agence française de développement (Afd) s'est engagée à mobiliser 1,2 milliard d'euros d'ici à septembre 2020.

«Trois mois seulement après son lancement, l'initiative a déjà permis de financer 29 projets en réponse à la pandémie de Covid-19, répartis dans 23 pays africains, pour un total de 512 millions d'€, dont 57 millions d'€ de dons et 455 millions d'€ sous forme de prêts à des Etats et des banques publiques de développement partenaires de l'Afd.

Cet engagement s'inscrit dans le cadre du programme « Team Europe » déployé pour soutenir les pays partenaires dans la lutte contre la pandémie de coronavirus et ses conséquences sanitaires, économiques, sociales et environnementales », renseigne un communiqué de presse de l'Afd reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Cette initiative a pour objectif de soutenir les institutions locales dans la détection de la pandémie ; de participer au financement des plans de riposte des pays sahéliens partenaires.

«Dans le cadre de l'initiative « _Covid-19 - Santé en commun_ », et afin de renforcer les capacités des systèmes de santé africains, Expertise France a mis en place une plateforme d'appui technique « Covid - Santé EF ».

Composée d'une base documentaire et d'un réseau d'experts présents dans les pays partenaires, elle contribue à l'appui de ces pays et au dialogue avec les partenaires techniques et financiers mobilisés face à la crise de la Covid-19 », précise-t-on.

De plus, Expertise France est en mesure de fournir une assistance technique immédiate dans la gestion des conséquences économiques de la pandémie.

Elle vise à soutenir les Etats dans la formulation et la mise en œuvre des politiques de relance économique et cible notamment les questions fiscales et douanières, la gestion budgétaire, l'exécution de la dépense publique et le soutien au secteur privé.