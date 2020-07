Tunisie: COVID-19 | 65% des entreprises ont besoin d'au moins 3 mois d'activité, pour un retour à la normale

65% des entreprises tunisiennes ont besoin d'au moins 3 mois d'activité pour un retour à la normale de leur cycle d'exploitation, après la pandémie du coronavirus, c'est ce qui ressort des résultats de l'enquête sur « l'impact de la crise Covid-19 sur les entreprises tunisiennes », publiée jeudi.

D'après cette enquête, 52% des entreprises ont repris leur activité en juin. 73% reprendront leur activité avant fin Juillet, alors que 11% ne reprendront leur activité qu'à partir d'octobre 2020. « Aussi bien la reprise que le retour à la normale sont conditionnés par la capacité d'autofinancement, la liquidité de l'entreprise, les nouvelles commandes et le besoin de financement ».

D'après cette enquête, 54% des entreprises opérant dans le domaine de BTP et Immobilier et 46 % exerçant dans le commerce et la distribution ont vu leurs chiffres d'affaires chuter de plus de 50%, en raison de la pandémie. Même constat, pour 40% des sociétés d'agroalimentaire et d'industrie manufacturière.

Par ailleurs, l'enquête a fait ressortir qu'environ 11% des entreprises sont fortement dépendantes de l'activité export, et plus que la moitié ont une activité qui dépend fortement, des produits importés, « ce qui peut être bloquant voire très bloquant ».

Menée par l'Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF) et Tunisia JOBS, cette enquête lancée durant la période de mai et juin 2020, a été basée sur les réponses d'environ 3000 entreprises, opérant dans les différents secteurs d'activité, à travers le réseau d'agences de banques et de compagnies de leasing.

Les résultats de cette enquête, pourront être utilisés pour apporter des réponses plus efficaces aux besoins de financement des entreprises tunisiennes, en optimisant l'allocation des ressources et du capital des banques et institutions financières.