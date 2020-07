Tunisie: Football | Espérance sportive de Tunis - prolongation des contrats de six joueurs

Six joueurs de l'Espérance sportive de Tunis dont les contrats sont venus à expiration fin juin dernier verront leur aventure se poursuivre jusqu'à la fin du championnat en septembre 2020, annonce le club sang et or sur sa page facebook.

Il s'agit de Rami Jeridi, Mohamed Ali Yacoubi, Chamseddine Dhaouadi, Iheb Mbarki, Sameh Derbali et Raed Fedaa. Ils seront ainsi à la disposition du staff technique sang et or pour le reste de la saison 2019-2020 (championnat coupe et supercoupe de Tunisie).

Rappelons que la Fédération Tunisienne de Football avait décidé, en raison du report de la reprise du championnat de Ligue 1 au mois d'août, de prolonger automatiquement les contrats des joueurs expirant fin juin au 30 septembre prochain tout en gardant la moitié de leurs avantages stipulés dans les contrats.

Selon la même source, le club a fait des offres de prolongation de contrats à certains joueurs pour poursuivre l'aventure au-delà de la saison en cours, et les autres joueurs pourront partir librement à la fin de leur engagement avec le club de Bab Souika.