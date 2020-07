Seychelles: Le pays premier en Afrique sur l'indice de performance environnemental Yale

Les Seychelles sont classées premier en Afrique sur l'indice de performance environnementale 2020, obtenant des notes élevées dans la protection de la biodiversité.

L'archipel de l'océan Indien occidental est classé 38e sur 180 pays dans le monde, se situant au-dessus de la moyenne régionale et mondiale dans presque tous les indicateurs.

Le secrétaire principal pour l'environnement, Alain Decommarmond, a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse que "ce résultat montre que le monde reconnaît le rôle important que nous jouons dans la protection de notre biodiversité".

Dans la catégorie de la biodiversité, les Seychelles ont obtenu de très bons résultats, obtenant 100 sur 100 pour le travail accompli dans la protection de leurs zones marines et terrestres.

La nation insulaire a légalement désigné 30 pour cent de ses eaux territoriales comme zones marines protégées 10 ans avant les objectifs internationaux. La zone protégée s'étend désormais sur 410 000 kilomètres carrés de la zone économique exclusive (ZEE) des Seychelles de 1,4 million de kilomètres carrés.

L'indice de performance environnementale 2020, publié en juin, classe les pays dans 11 catégories différentes sur une échelle de 100. Ces catégories comprennent la pollution de l'air, l'assainissement, la biodiversité, le climat et l'énergie, la pêche, l'agriculture et le traitement des eaux usées pour n'en nommer que quelques-uns. L'indice est publié par le Yale Center for Environmental Law & Policy aux États-Unis.

M. Decommarmond a déclaré que le ministère de l'Environnement est satisfait de son classement mondial mais que des améliorations doivent être apportées dans le domaine de la gestion des déchets. C'est un domaine où les Seychelles ont obtenu de mauvais résultats, se classant 133e sur 180 pays.

"Je ne suis pas surpris de ce classement. La gestion des déchets est un énorme défi pour le pays. Le résultat reflète la réalité et montre qu'il y a encore du travail à faire dans ce domaine. Nous avons des plans qui seront mis en place pour améliorer le score ", at-il dit.

Le secrétaire principal a ajouté que "la responsabilité de la gestion des déchets n'est pas seulement pour le gouvernement, mais tout le monde devrait jouer son rôle pour garder notre environnement propre en utilisant un mécanisme d'élimination approprié mis en place pour les déchets".

Tout en haut de l'échelle mondiale est le Danemark, suivi du Luxembourg et de la Suisse. D'autres pays européens complètent le top 10. Le Japon est 12e et les États-Unis 24e. Au bas de la liste se trouve un pays d'Afrique de l'Ouest - le Libéria.

Lors de l'explication des performances, l'équipe du EPI a déclaré qu'un certain nombre de conclusions frappantes ressortent du classement du EPI 2020 et que les bons résultats sont principalement associés à la richesse (PIB par habitant), ce qui signifie que la prospérité économique permet aux nations d'investir dans les politiques et des programmes qui mènent à des résultats souhaitables.