Madagascar: Traitement de la covid-19 - Les critères de guérison rectifiés

Pour expliquer la hausse considérable du nombre de guéris en quarante huit heures dont la plupart sont restés en traitement chez eux, on annonce l'abandon des tests PCR pour attester la guérison.

Revirement dans la constatation de la guérison des contaminés. Sortie de son mutisme pour expliquer la situation actuelle de multiplication rapide en quarante-huit heures du nombre de guéris rapportés, la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana a avancé « l'adoption d'un nouveau protocole de sortie par l'Organisation mondiale de la santé qui exclut les tests PCR pour constater la guérison des contaminés ».

Ainsi, les guéris d'hier, au nombre de cent quatre vingt neuf et les cinq cent soixante quatorze de la veille sont déclarés « guéris d'office au bout de quinze jours de traitement ». À Antananarivo et ses environs, hier, cent soixante huit guéris à domicile sont enregistrés et quinze pour la région Atsinanana.

Au niveau des hôpitaux de la capitale, quatre malades sont déclarés guéris à Befelatanana et un autre à Anosiala. Dans la région Alaotra-Mangoro, un hospitalisé sort également de l'hôpital après la constatation de sa guérison. « Il n'y a plus désormais de deux tests PCR espacés de quarante-huit heures pour vérifier et contre-vérifier le coronavirus dans l'organisme pour certifier la guérison du contaminé. C'est le protocole de sortie de l'OMS qui n'exige plus ces tests. Un malade asymptomatique est considéré guéri quinze jours après la découverte de sa positivité à la covid-19 », indique la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana.

Les malades symptomatiques doivent cependant remplir une condition. C'est la disparition des symptômes du dixième au treizième jour de traitement.

Guérison spontanée?

À s'en tenir aux propos de la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, le coronavirus se guérit spontanément en deux semaines. L'annonce d'un nombre accru de guéris est attendue dans les jours qui suivent. Elle précise que « le coronavirus ne vit pas pour toujours dans l'organisme. On lui résiste selon la capacité de défense immunitaire déterminée par les conditions physiques de chacun. Il ne faut pas exclure qu'il existe des personnes souffrant de comorbidité ». Cinquante malades du coronavirus sont actuellement en état grave. Parmi eux, vingt-six sont traités à l'hôpital de Befelatanana, quatorze à Anosiala et huit à Andohatapenaka. En dehors de la capitale, un patient en état grave est pris en charge à l'hôpital de Fenoarivo et un autre à Fianarantsoa.

Aucun décès lié au coronavirus n'est officiellement annoncé ces dernières soixante-douze heures e t le nombre de guéris dépasse celui des malades. Mille sept cent quatre vingt dix-neuf porteurs de la covid-19 sont en cours de traitement et mille neuf cent cinquante guéris sont enregistrés.