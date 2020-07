Congo-Brazzaville: Musique religieuse - Serge Bakoué sort l'album Teya liloba

Produit par BSL Production, l'album Teya Loloba est déjà disponible sur support cd et sur les plateformes de téléchargement en ligne.

L'album Teya liloba contient six chansons : « Ne deviens jamais voleur », « Teya liloba », « My Prayer », « Jesus meyinwan na mi », « Oh Mon djio Celestia », « Louons Jesus ». À travers ces chansons, l'artiste musicien loue la miséricorde divine et prodigue des sages conseils comme à l'accoutumée à travers ses messages éducatifs et instructifs.

En français, lingala et en anglais, il exhorte le peuple de Dieu à cultiver sans cesse l'amour du prochain et à faire preuve d'humanisme afin de bâtir ensemble un monde juste et convivial.

Serge Bakoué qui est fervent partisan de l'entente, l'amour fraternel et de la cohésion sociale, a toujours chanté la paix qui, selon lui, est l'idéal en vue d'un monde prospère.

« Nzambi wa zola Nza » est son premier opus sorti il y a quelques années avec la chorale Lumière du monde sous le label BSL Production.