Algérie: COVID-19 - Plusieurs mesures pour garder la situation sous contrôle

Alger — Lors de la séance de travail présidée, jeudi à Alger, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et consacrée à l'examen de la situation sanitaire dans le pays à la lumière de l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans nombre de wilayas, plusieurs mesures ont été décidées pour "garder la situation sous contrôle".

Après l'audition des exposés des walis d'Alger, d'Oran, de Biskra, de Sétif et d'Ouargla, il a été décidé l'institution d'une assurance spéciale, à la charge de l'Etat, en faveur de tous les médecins et autres personnels de la Santé publique, directement concernés par la lutte contre la pandémie ainsi que l'autorisation de l'ensemble des laboratoires, publics et privés, à effectuer les analyses de dépistage du Covid-19 en vue de réduire la pression sur l'Institut Pasteur et ses annexes dans toutes les wilayas.

Par ailleurs, la réunion a conclu à l'interdiction pour une semaine, à compter de ce vendredi, de la circulation routière, y compris des véhicules particuliers, de et vers les 29 wilayas suivantes : Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizae, Biskra, Khenchela, M'sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat et El Oued.

Dans le même contexte, il a été décidé l'interdiction du transport urbain public et privé durant les week-ends, à compter de demain vendredi, au niveau des 29 wilayas impactées.

Outre le Premier ministre, ont pris part à cette réunion les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, de l'Industrie pharmaceutique, ainsi que le Commandant de la Gendarmerie nationale, le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), les walis d'Alger, Oran, Biskra, Sétif et Ouargla et les membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus.