Congo-Brazzaville: COVID-19 - Yvon Mandah apporte sa pierre à l'édifice

interview

Ecrivain, metteur en scènes et président du centre de l'institut international du théâtre en République du Congo, Yvon Wilfrid Lewa-let Mandah prépare une anthologie sur le coronavirus. Entretien.

Les Dépêches du Bassin du Congo : Comment êtes-vous devenu écrivain ?

Y.W.L.M. : Depuis ma tendre enfance, je caressais le rêve de devenir médecin. Par bonheur, j'ai fait des études scientifiques jusqu'à la faculté des sciences de l'université Marien-Ngouabi. Hélas, je n'ai pu achever mon cursus scientifique à cause des soubresauts qu'a connus le pays à partir de juin 1998. La guerre fratricide de cette année m'a fait abandonner mon laboratoire lorsque j'ai quitté la capitale politique pour trouver refuge au bord de l'Océan atlantique à Pointe-Noire, havre de paix. Ainsi la poésie, le théâtre et leurs compères sont devenus mes cavaliers, en parallèle de ma profession de logisticien bilingue dans le shipping.

L.D.B.C. : Parlez-nous de vos publications ?

Y.W.L.M. : Mon premier recueil de poèmes est titré "Les jalons" et ma première pièce de théâtre, "Mon patron n'est pourtant pas un blanc". Cela m'a valu d'être récipiendaire en 2001 et 2003 du Prix international de poésie Tchicaya U Tam' Si et du Prix Tchikunda de meilleur écrivain. D'autres livres ont suivi: "Apocalypse", "Mon refuge", "Tout ou rien", "L'Ailleurs". Ce qui m'a ouvert les portes de Versailles au Salon du livre de Paris où j'ai été invité en mars 2016, en compagnie du Pr Dominique Ngoïe-Ngalla, de Tchitchele Tchivela, Aimée Mambou Gnali, Chardin Nkala et d'autres écrivains de renom... Ma plus récente parution est une pièce de théâtre "Le diagnostic du monde" publiée en France aux éditions Plus.

L.D.B.C. : Vous avez annoncé sur les réseaux sociaux le projet de rédaction d'une anthologie consacrée sur thème de la covid-19, comment comptez-vous le réaliser ?

Y.W.L.M. : Comme vous le savez, une anthologie est par définition une compilation de textes de divers auteurs. Et le mérite qu'a l'auteur principal, c'est celui d'agencer avec cohérence les différents textes reçus puis d'en écrire un avant-propos. Le cas échéant, il s'agit des auteurs congolais résidant au pays et ceux de la diaspora. Tous les textes reçus ont un dénominateur commun, la pandémie du coronavirus qui a secoué la planète Terre. Mon souhait est qu'un nombre considérable d'écrivains, poètes et conteurs congolais (toute génération confondue) figurent dans cette anthologie sans précédent. C'est à n'en point douter la contribution des écrivains à la riposte à la covid-19. Le dernier délai de l'appel à textes en prose ou en vers (ne dépassant pas deux pages par auteur) est fixé au 10 juillet 2020 (Ecrire à iticongobrazza@yahoo.fr). Nous sollicitons également des mécènes et sponsors un soutien multiforme afin de publier l'anthologie et l'adapter à un spectacle de théâtre qui sera joué, le moment venu à travers tout le pays.