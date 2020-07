Congo-Brazzaville: Devoir de mémoire - Christian Ndombi rend hommage à Mfumu

Décédé le 24 juin dernier à Brazzaville des suites des complications cardiaques, le journaliste-écrivain, Mfumu Fylla, a reçu plusieurs hommages à titre posthume.

Au nombre de ces évocations, on note celle du Dr Christian Ndombi, chef du secteur culture pour l'Afrique centrale de l'Unesco qui avoue avoir travaillé avec l'illustre disparu. « Il était grand de taille mais également grand pour ses talents et pour ses convictions », écrit-il avant d'ajouter : « professionnel averti des médias, producteur de musique et de spectacles vivants, auteur, le Grand Mfumu, nous laisse un des grands chantiers auquel il a consacré sa vie : la rumba ».

Sur ce sujet, poursuit Christian Ndombi, Mfumu a écrit des ouvrages de référence, fait des conférences et donné des interviews. « Il était le président du comité scientifique congolais de la rumba et vice-président du comité conjoint RDC-Congo-Brazzaville de rédaction de la candidature de la rumba congolaise pour son inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité mis en place avec la facilitation de l'Unesco en février 2020 à Kinshasa », explique-t-il.

Il écrit, par ailleurs, que Mfumu croyait à cette inscription qui serait comme, pour lui, une consécration de tous ses efforts en faveur de la reconnaissance internationale de cette rumba congolaise dont il avait une maîtrise avérée de son histoire et de son évolution. « Il nous quitte au moment où le dossier de candidature de la rumba congolaise pour son inscription a été renvoyé pour examen au siège de l'Unesco à Paris. Mais, il nous laisse un héritage d'une grande richesse et, c'est l'occasion de lui dire et redire merci », renchérit Christian Ndombi.

S'appuyant sur une citation de Birago Diop selon laquelle « les morts ne sont pas morts », Ndombi déclare que Mfumu n'est pas mort. « Il est là fier que nous lui rendons cet hommage et surtout que nous poursuivons l'œuvre de sa vie, celle de la promotion et de la reconnaissance internationale de la rumba congolaise, même s'il faut avouer que ses éclairages historiques sur cette rumba, ses conseils, ses suggestions et son engagement sans réserve nous manqueront », conclut-il.