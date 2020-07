Congo-Brazzaville: Résidence artistique - Lancement des visas pour la création 2020

Les inscriptions aux Visas pour la création sont ouvertes jusqu'au 31 juillet. L'offre est une opportunité de résidence créative destinée aux artistes africains et des Caraïbes.

Chaque année, une trentaine d'artistes internationaux participent aux Visas pour la création. Une aubaine permettant aux lauréats d'élargir leurs réseaux professionnels et de nouer des collaborations avec des opérateurs français. Au regard des restrictions liées aux déplacements en ce temps de crise sanitaire due à la covid-19, le réseau des instituts français invite les candidats à bien vérifier les conditions de voyage dans leurs pays respectifs, avant de formuler les demandes.

Prévue entre octobre et décembre, la seconde session des résidences « Visas pour la création 2020 » est ouverte aux artistes et commissaires africains résidant en Afrique ou dans la zone indianocéanique, artistes et commissaires caribéens résidant dans les Caraïbes insulaires, précisément hors collectivités d'Outre-mer et départements ou régions français d'Outre-Mer. Pour cette offre, plusieurs disciplines sont concernées : architecture, arts visuels, arts du cirque, de la rue et de la marionnette, arts numériques, danse, design, métiers d'art, mode, musique, photographie, pluridisciplinaire, théâtre.

S'agissant des modalités de candidature, les artistes doivent fournir : un dossier de présentation spécifique à la résidence choisie, un curriculum vitae et une attestation sur l'honneur qui garantit que les œuvres présentées sont bien celles du candidat et une lettre d'invitation ou d'engagement justifiant l'accord de la résidence d'accueil. Pour les organisateurs, il est indispensable de trouver une structure partenaire qui est en capacité d'assurer un accompagnement technique et artistique de type résidence et de prendre en charge l'hébergement du candidat.

Tenant compte des difficultés de cette démarche, le concours met à la disposition des postulants une liste de structures partenaires à titre indicatif dans les conditions générales. Par ailleurs, chaque candidat est libre de présenter son projet de résidence dans la structure adaptée à son projet. La commission portera une attention particulière sur ce choix, avant d'annoncer les sélections officielles en fin aout.

Les Visas pour la création sont un dispositif de la mission de coopération culturelle Afrique et Caraïbes. Ils ont pour objectif d'accompagner l'émergence artistique en Afrique et dans les Caraïbes grâce à des résidences en France métropolitaine et dans les départements et régions d'Outre-mer français. Il permet aux lauréats de développer un projet de création ou de recherche et de bénéficier d'une prise en charge du billet d'avion, d'une allocation de séjour de 1000 euros par mois et d'une assurance rapatriement.