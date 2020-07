Tunisie: Mercato, transferts, rumeurs et officialisation - Chamakhi aux portes du Parc B ?

La rumeur enfle et le doute grandit.

Le divorce est vraisemblablement consommé entre le joueur et son club employeur.

Chamakhi et le CA, c'est vraisemblablement fini ! C'est fini d'autant plus que le joueur serait proche du Parc B. Les négociations sur le traitement financier qui lui sera réservé vont bon train même si le représentant de Chamakhi a réfuté la rumeur. Mais parfois, la rumeur est souvent fondée ! Bref, tout serait question de terrain d'entente en ce moment. Transfuge de l'Olympique de Béja et ex-sociétaire de l'AS Soliman, l'avant-centre international tunisien a opté pour le Club Africain en 2017 et n'a pas manqué de marquer son territoire. Puis, récemment, en fin de contrat, il a quitté le lieu de retraite clubiste le 30 juin suite à un désaccord avec sa direction. Les prochains jours nous en apprendront davantage.

Coulibaly sur le départ

Toujours volet joueurs annoncés ça et là, Amine Ben Amor a récemment démenti son imminent passage à l'EST. Chapitre flux sortant maintenant, les deux pivots «sang et or», Bonsu et Coulibaly seraient actuellement sur le départ après avoir reçu des offres hors territoire tunisien. Reste à obtenir le bon de sortie des dirigeants de l'Espérance. Ce qui semble en bonne voie.

Mbarki signe à Wadi Degla SC

La destination égyptienne est actuellement prisée par nos joueurs d'élite. Après Ferjani Sassi, Ali Mâaloul, Naguez, récemment «rapatrié», Nabil Missaoui, il y a une dizaine d'années, ainsi que Seif Jaziri, voilà que le désormais ex-latéral droit de l'EST, Iheb Mbarki, s'engage avec le club egyptien de Wadi Degla Sporting Club. Une nouvelle page s'ouvre pour l'ancien défenseur cabiste.

Omrani opte pour les Bleus

L'arrière Ameur Omrani est définitivement passé sous pavillon usémiste après avoir paraphé un contrat de trois ans en faveur des Bleus. Cédé à titre de prêt par l'Etoile du Sahel, Omrani, 23 ans, a convaincu du côté du Ribat durant son prêt de six mois. Il n'en fallait pas plus pour que l'USM conserve ce défenseur polyvalent qui peut évoluer dans l'axe tout comme sur le flanc gauche. A noter que son contrat s'est achevé le 30 juin.

Chaker Meftah, nouveau timonier de l'OB

Chaker Meftah a récemment été intronisé nouvel entraîneur des Cigognes. Quelque temps auparavant, il militait du côté de l'AS Soliman. Le néo-coach des Béjaois, promus en Ligue 1, aura pour collaborateurs Hafedh Guitouni (adjoint) et Othmane Chehaibi (directeur sportif).

Mathlouthi met le cap sur le Caire

Le désormais ex-latéral droit du Club Sportif Sfaxien serait en direction du Caire pour effectuer la visite médicale d'avant-passage à Ezzamalek. Dans la foulée, il s'engagera pour trois saisons.