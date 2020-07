Afrique: Réactions de dirigeants africains - Décès du Premier ministre

Patrice Talon (Président du Bénin)

«C'est avec consternation que j'ai appris le décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly.

A sa famille, au peuple ivoirien et à mon aîné, le Président Alassane Ouattara, je présente au nom de mon gouvernement, au nom du peuple béninois et en mon nom propre , mes sincères condoléances les plus attristées.

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était un homme de grande qualité, au grand cœur, un serviteur chevronné de l'État, un exemple de loyauté et de compétence. Il était aussi un homme de bonne compagnie et fidèle en amitié».

Roch Kaboré (Président du Burkina Faso)

C'est avec tristesse que j'ai appris le décès du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly. Mes sincères condoléances et celles de la nation burkinabè à mon frère et ami Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, à la famille éplorée du défunt, à sa famille politique et au peuple ivoirien.

Faure Gnassingbé (Président du Togo)

J'ai appris avec une immense tristesse le décès de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, un homme d'État et un ami du Togo. Puisse son âme reposer en paix !

Andry Rajoelina (Président de la République de Madagascar)

Au nom du peuple Malagasy, j'adresse toutes mes condoléances au Président Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, au peuple ivoirien et à la famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un homme d'État dévoué corps et âme pour la paix et la prospérité de son pays nous quitte. Que son âme repose en paix. Yako !

Moussa Faki Mahamat (Président de l'Union africaine)

Suite au décès du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, j'adresse mes condoléances attristées à sa famille, au Président Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire et au peuple ivoirien. Paix à son âme.

Anne Lugon-Moulin (Ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire)

Au nom de la Suisse, j'adresse mes sincères condoléances et toutes mes pensées à la famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire. Que son âme repose en paix.

Cellou Dalein Diallo (Chef de file de l'opposition, ancien Premier ministre de la Guinée)

Je présente mes sincères condoléances à la famille de Amadou Gon Coulibaly, au Président Alassane Ouattara ainsi qu'au peuple ivoirien. Que la terre lui soit légère et qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel.

Sidya Touré (Homme politique, ancien Premier ministre de Guinée)

La mort de Amadou Gon Coulibaly : un vrai choc pour moi. Nous avons été les premiers collaborateurs d'Alassane Ouattara en 1990 et depuis, il était resté mon jeune frère. Cadre brillant, d'une honnêteté et d'une fidélité à toute épreuve, il était de cette nouvelle génération tant souhaité. Que son âme repose en paix.

Dr. Zalikatou Diallo (Premier vice-président de l'Assemblée nationale de Guinée)

J'ai appris avec peine le décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire Amadou Gon Coulibaly. Au nom de la nation, je présente mes condoléances émues au Président Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à sa famille et au peuple ivoirien frère.