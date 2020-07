Cote d'Ivoire: Bouaké/Université Alassane Ouattara - Des kits pour les brigades sanitaires

L'Université Alassane Ouattara a mis sur pied un plan de riposte piloté par la cellule scientifique pluridisciplinaire de lutte contre la Covid-19 au sein de l'Uao.

A cet effet, trois brigades pour mener cette lutte au quotidien ont été créées. A savoir, la brigade des enseignants-chercheurs et chercheurs, celle du personnel administratif et technique et celle des étudiants.

Une cérémonie a eu lieu, le 9 juillet, à l'Amphi C du campus 2, au cours de laquelle, chacune des brigades, après avoir été officiellement présentée, a reçu sa feuille de route et son pack de kits sanitaires composé de gels hydro-alcooliques et de cache-nez.

Pr Henri Bah, membre de la cellule scientifique pluridisciplinaire de lutte contre la Covid-19, par ailleurs, directeur de cabinet du président de l'Uao, a présenté les grandes lignes du plan de riposte.

Lequel plan recommande d'informer et sensibiliser le monde universitaire, faire appliquer les mesures barrières au sein de l'Uao, gérer les cas suspects et confirmés à la Covid-19, assurer la continuité pédagogique ou encore développer la recherche opérationnelle.

Signalons que l'université Alassane Ouattara (Uao) de Bouaké a été frappée par la Covid-19 avec 4 étudiants et deux enseignants qui ont été déclarés positifs.

Pour éviter toute propagation vertigineuse de la pandémie au sein de cette institution universitaire, Pr Lazare Poamé, président de l'Uao et ses collaborateurs, ont pris la décision de fermer de cet établissement supérieur, il y a près de trois semaines.

Pour rassurer le personnel enseignant et les étudiants, une vaste opération de désinfection et d'aseptisation de tous les locaux de l'Uao a été menée.

Et depuis le 3 juillet, les cours académiques ont repris. « J'ai eu cours. D'autres collègues également. Hier, les étudiants étaient présents dans les amphis », a déclaré le président de l'Uao.