Ile Maurice: Saint-Louis Gate - Capital Media fait appel aux autorités des États-Unis

Dans une lettre publiée sur le site d'informations en ligne Capital Media, le rédacteur en chef a fait savoir qu'il a informé le Secrétaire d'état aux Finances des États-Unis du scandale entourant l'installation de quatre moteurs à la centrale de Saint-Louis. Dans le préambule, Rajen Valayden explique que les États Unis sont l'un des principaux financiers de la Banque Africaine de Développement. "moreover the bribery involved is a U.S. dollar-denominated transaction which may constitute a federal offence" fait-il ressortir.

La lettre a déjà eu l'attention de la Platform to Protect Whistleblowers in Africa (PPLAA) et le Chairman de l'instance a fait savoir qu'il soutiendra la quête de justice.