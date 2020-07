Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - 257 leçons produites en 2 mois grâce à l'enseignement à distance

Dans le but de rapprocher l'enseignement des enfants en cette période de covid-19, le gouvernement provincial du Sud-Kivu, à travers son ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a lancé le programme de l'enseignement à distance. Un programme de diffusion des leçons à la radio et à la télévision qui a débuté le 4 mai dernier sur les chaines locales. Deux mois après, environ 257 leçons audio et vidéo ont été enregistrées, produites et diffusées sur des radios et télévisions de la province du Sud-Kivu.

"Depuis le 4 mai 2020, nous avons produit plus de 257 leçons radio et télévision. Ces émissions ont été produites par les enseignants de l'inspection principale provinciale du Sud-Kivu. Elles portent sur les leçons principales de l'école de base (1 maternelle jusqu'en 8 éducation de base). C'est notamment des leçons de français grammaire, Mathématiques, géographie, kiswahili,... ", a précisé Symphorien Mastaki Kabaka, Directeur Adjoint de l'EPST au Sud-Kivu.

Ces émissions ont été diffusées régulièrement dans les coins et recoins de la province du Sud-Kivu.

"Ces émissions ont été diffusées sur les radios et télévisions de la province. C'est notamment sur 5 chaines de télévision et 8 radios de la ville de Bukavu ainsi que sur 24 radios reparties dans les différents territoires de la province du Sud-Kivu", a-t-il ajouté.

Signalons que le programme de diffusion des émissions écoles dans la province du Sud-Kivu est une initiative du ministère de l'EPST avec l'accompagnement du réseau de journalistes amis de l'Enfant (RJEAE/Sud-Kivu) et l'appui financier de l'UNICEF.