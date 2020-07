Soudan: ONU - Jebel Marra reçoit une assistance vitale pour la première fois en dix ans

Khartoum — Plus de 350 000 habitants des zones montagneuses du sud du Darfour ont pu obtenir une assistance vitale pour la première fois en dix ans, dans des zones auparavant inaccessibles, selon un communiqué de presse des Nations Unies publié jeudi.

Le bulletin de l'ONU a déclaré que, selon les résultats préliminaires des études, des centaines de milliers de citoyens dans de nombreuses communautés de la région ont peu ou pas accès à l'eau potable, aux produits d'hygiène et d'assainissement, et manquent également de services de santé, de nutrition, d'éducation et de protection. .

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a déclaré que, selon la dernière mission, il était possible d'évaluer la situation dans la localité du sud du Jebel Marra, à la frontière entre les zones contrôlées par le gouvernement et celles de l'Armée de libération du Soudan Abdel Wahid (SLA / AW). Selon les chefs de la communauté, il y a environ 127 000 personnes dans le village de Gorlanbang seulement, dont 11 800 personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) des villages environnants et 9 400 rapatriés.

Les récentes missions et l'assistance fournies ont été possibles à la suite des progrès importants accomplis depuis le dernier trimestre de 2019 pour faciliter l'accès humanitaire aux communautés inaccessibles au Darfour, avec le soutien du gouvernement, des acteurs non étatiques et l'UNAMID.