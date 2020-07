Ile Maurice: Les premiers sponsors du projet Horizon Paris 2024 dévoilés

communiqué de presse

RM Club Mauritius, Necker Gestion Privée et MuscleTech sont les trois premiers sponsors du projet Horizon Paris 2024, le programme de préparation mis sur pied par le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs en collaboration avec le Trust Fund for Excellence in Sports (TFES) en vue des Jeux Olympiques de 2024, prévus du 26 juillet au 11 août 2024 en France.

Les objectifs du programme sont d'identifier les sportifs qui peuvent prétendre à concourir aux Jeux Olympiques de 2024, et de leur offrir le meilleur encadrement possible. L'accompagnement financier de cette initiative se fera à travers la sponsorisation.

La cérémonie de signature des trois premiers partenaires s'est ainsi tenue hier au complexe sportif national de Côte d'Or en présence du ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Stephan Toussaint, et des hauts cadres du domaine sportif.

Lors de son discours, M. Stephan Toussaint a lancé un appel aux entreprises qui ont les moyens et la capacité de soutenir les athlètes en matière d'équipements afin de les aider à décrocher une médaille olympique. Il a souligné qu'en dépit de la situation économique difficile, engendrée par la pandémie de Covid-19, un effort concerté est requis de la part des secteurs public et privé, de même que la population pour atteindre les objectifs et buts fixés pour ces Jeux.

Horizon Paris 2024

Horizon Paris 2024, piloté par un comité mis en place sous l'égide du TFES, est présidé par M. Dominique Filleul, ancien handballeur professionnel français. L'équipe comprend des spécialistes de la gestion, du marketing et de la finance ainsi que des représentants du ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, et des différentes fédérations sportives nationales.

Les particuliers sont aussi invités à soutenir la Team Horizon Paris 2024 en devenant un sponsor. Ils bénéficieront, de surcroît, de nombreux avantages tels que des remises pour des achats et l'accès à des évènements. Les particuliers et les entreprises peuvent s'inscrire en ligne sur le site internet www.horizonparis2024.com.