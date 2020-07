Sénégal: Malick Daff, entraineur du Jaraaf - «C'est une décision qui a été bien réfléchie et sage»

L'entraineur du Jaraaf, Malick Daff estime que la décision de la FSF d'arrêter les compétitions est réfléchie et empreinte de sagesse.

"C'est une pandémie qui est là, elle est mondiale. Ici, en Afrique et au Sénégal, on n'a pas les moyens comme les Européens le disposent. C'est une décision qui a été bien réfléchie et sage. S'il y'avait d'autres moyens pour que le championnat se poursuit on les aurait pris", soutient-il.

Le coach du Jaraaf est d'avis qu'il n'aurait pas été judicieux, dans ces circonstances, de reprendre une compétition après six mois d'interruption. "Nous allons nous reposer et nous préparer pour la prochaine saison. On ne peut pas rester six mois et continuer de jouer. C'est pourquoi cette décision est la meilleure."

Arrivé à la deuxième place de la Ligue 1 et désigné pour représenter le Sénégal à la Coupe CAF, le Jaraaf entend mettre à profiter ce long break pour, dira Malick Daff, répondre présent, sur la scène africaine.

"C'est toujours important de défendre encore le drapeau du football sénégalais. Ce ne sera pas notre première expérience.

On sait que ce ne sera pas facile mais pas impossible. On va bien préparer la prochaine saison et l'Afrique. Il faudra renforcer notre équipe et être beaucoup mieux armé pour faire face à de grands clubs"