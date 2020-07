Tunisie: Utopies Visuelles à Sousse (du 10 au 26 juillet 2020) - Une édition en partie digitale

On nous annonce des lieux inédits pour accueillir des installations et/ou des expositions proposées par différents artistes contemporains.

Utopies visuelles (UV), l'événement artistique à ne pas rater à Sousse, se tient du 10 au 26 juillet 2020. Organisé par Elbirou Art Gallery, ce rendez-vous se veut culturel et touristique faisant de la ville un musée à ciel ouvert.

Cette troisième édition coïncide avec une période exceptionnelle liée à la crise du Covid-19 et son lot d'incertitudes et de grandes transformations à l'échelle mondiale; une situation qui a représenté un réel défi pour les différents acteurs de la scène culturelle et artistique, et qui a nécessité de la patience, mais surtout beaucoup d'inventivité et de créativité.

«Il s'avère que l'art a toujours prouvé sa capacité à franchir les frontières et à défier les obstacles, à créer ses propres espaces d'hétérotopie au sens foucaldien du terme.

L'art invente ses solutions et peut se passer d'annuler, de reporter ou de déprogrammer, peut contourner, détourner, transformer, convertir, jouer sur les formats, les modes, les tailles, les fréquences et les extensions », lit-on dans le communiqué de l'événement. Et dans le cas des UV3, l'art a pu inventer ses propres résolutions et plus encore s'adapter pour ramener d'autres alternatives.

Ainsi, cette édition sera en partie digitale, mais restera, malgré la difficulté de la situation liée à la crise du Covid-19, toujours fidèle à ce qui la caractérise le plus, à savoir son ouverture sur l'urbain et la rue.

On nous annonce des lieux inédits pour accueillir des installations et/ou des expositions proposées par différents artistes contemporains, à l'instar de Siryne Eloued, Hela Lamine , Najah Zarbout, Mouna Jemal Siala, Sophia Bsiri, Ikram Ben Brahim, Taieb Ben Hadj Ahmed, Aida Kchaou, Saif Fradj, Youssef Gharbi, Mouna Fradi, Amandine Lesage, Blkot Team et Wissem El Abed (également directeur artistique de l'événement).

Les expositions, installations et interventions urbaines feront par la suite l'objet de visites guidées afin de faire découvrir la ville de « Sousse autrement ». Ces visites feront découvrir les démarches des artistes participants à travers leurs œuvres, tout en découvrant le patrimoine architectural de la ville, sur un axe allant de la plage de Boujaâfar au quartier de Beb Jedid, tout en passant par la Médina et le centre-ville de Sousse.

Le programme

10 juillet : Ouverture de UV3 // Dar Jneyna

13 juillet : Talk avec les artistes // Elbirou Art Gallery

14 juillet : Talk avec les artistes // Cabinet Maître Ben Salem

15 juillet : Talk avec les artistes // Dar Kmar

16 juillet : Talk avec les artistes // Studio Yasmin

18 juillet : UV Spot avec Blkot Team // Quai des Arts

22 juillet : Intervention Adel Hidar // Quartier de Gabadji

24 juillet : Visite // Musée d'art contemporain Dar Am Taieb

25 juillet : Lancement du projet digital de UV3 // Plateforme de Elbirou

26 juillet : Clôture avec une performance de Marwen Blue // Elbirou Art Gallery