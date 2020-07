Afrique de l'Ouest: Appui aux start-ups et petites entreprises au Sahel - L'Union européenne lance un programme de 15,5 millions d'euros

L'Union européenne et Investisseurs & Partenaires (I&P) lancent I&P Accélération au Sahel. Selon les deux partenaires, I&P Accélération au Sahel, programme financé par l'Ue à hauteur de 15,5 millions d'euros, est conçu pour accompagner la croissance et le développement de 300 start-ups et petites entreprises dans les pays de la région du Sahel.

L'Ue et son partenaire I&P qui ont organisé une conférence de presse virtuelle ce matin, confient que le programme I&P Accélération au Sahel s'adresse aux start-ups et petites entreprises, véritables piliers de la création d'emplois et rouages essentiels du développement économique et social de la région sahélienne. Et de poursuivre : « le programme répondra aux enjeux de financement, de modernisation, de compétitivité et de formation professionnelle de ces entreprises, en vue de favoriser la création d'emplois ».

Ils indiquent dans la foulée que déployé sur quatre ans, cet ambitieux programme de 15,5 millions d'euros, financé par l'Union européenne, bénéficiera à quelques 300 petites entreprises opérant dans 13 pays de la sous-région sahélienne à savoir Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Togo et Sénégal.

Cette initiative vise à renforcer et à générer un tissu entrepreneurial dynamique et un réseau de professionnels prêts à soutenir leur croissance. Ce qui renforcera, d'après eux, la stabilité socio-économique des pays fragiles, cibles de l'intervention, et permettra de créer ou maintenir jusqu'à 5000 emplois.

« La situation inédite causée par la crise du covid-19 a été prise en compte et intégrée au programme. Une part importante du budget sera ainsi spécifiquement consacrée à l'accompagnement des entreprises les plus impactées par la crise », informe Investisseurs & Partenaires. Qui ajoute qu'à court-terme, une quinzaine d'entreprises bénéficieront d'un appui financier et d'un accompagnement technique pour les aider à adapter leur modèle, maintenir leur activité et surmonter cette crise.

"Le contexte de Covid-19 nous rappelle qu'il est essentiel d'appuyer le secteur privé, et notamment les petites et moyennes entreprises, pour atténuer l'impact de la crise, préparer l'après, et répondre d'une façon plus globale aux enjeux d'emplois et de pauvreté. Ce programme est une avancée majeure, au cœur de la mission d'I&P, permettant de structurer nos activités d'accélération et d'amorçage." affirme enfin Jean-Michel Severino, président d'Investisseurs & Partenaires.