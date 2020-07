Soudan: Un leader de FLC - La paix est la clé pour la crise du développement national

Khartoum — Le chef des Forces pour la Liberté et le Changement (FLC), porte-parole officiel du Parti socialiste arabe baasiste l'ingénieur Adel Khalaf Allah a souligné la nécessité de travailler avec toute la détermination et la force pour parvenir à une paix globale et durable afin de parvenir à une répartition équitable du pouvoir, des ressources et de l'équilibre du développement comme étape vers une paix globale et encourage les mouvements de 'Al-Helou' et 'Abdel Wahid' à la rejoindre.

Dans une déclaration à (SUNA), M Adel a considéré la paix comme une question clé pour résoudre les autres éléments de la crise du développement national. Il a déclaré que le sentiment populaire de l'importance de la paix a exhorté des législateurs du document constitutionnel de mettre la paix une priorité au cours de la première période.