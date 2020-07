Angola: Projet de transformation du CEFOJOR en un Centre d'excellence

Luanda — Le Centre de formation des journalistes ( CEFOJOR) sera transformé en un Centre d'excellence, dans le but de réanimer, former et recycler le personnel de la presse.

S'exprimant au terme d'une visite au CEFOJOR, le ministre des Télécommunications, technologie de l'information et de la Communication sociale a ajouté que le projet allait requérir l'amélioration des infrastructures, l'actualisation du matériel technologique et la restructuration au niveau interne.

Manuel Homem a souligné que le démarrage de cette transformation exigeait l'intervention des spécialistes du ministère, d'autant plus que la révision du statut organique du Centre était déjà en cours.

Pour atteindre cet objectif, a-t-il affirmé, il y a lieu de créer des conditions humaines, organisationnelles et de valorisation à tous les niveaux.

« Si nous voulons avoir une Communication sociale de plus en plus meilleure, et la rapprocher davantage de l'objectif de sa constitution, il est fondamental que nous ayons des ressources humaines d'excellence », a-t-il souligné à cette occasion.

Il a fait savoir que son ministère collaborait déjà avec diverses institutions au niveau international tournées vers la formation dans le secteur de la Communication sociale et organisationnel.

Enfin, appelant le personnel du CEFOJOR à travailler avec abnégation, le ministre a affirmé qu' « après la pluie, c'est le beau temps !»