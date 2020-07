Sénégal: La pluie s'annonce dans plusieurs régions au cours du week-end

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des "activités pluvio-orageuses" au courant de la nuit de vendredi à samedi, dans les régions du sud (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) et du sud-est (Kédougou).

"Au courant de cette nuit, l'essentiel des activités pluvio-orageuses sera noté sur les régions sud et sud-est du territoire" national, écrit l'ANACIM dans un bulletin parvenu vendredi soir à l'APS.

"A partir demain matin (samedi), des pluies et des orages sont attendus dans l'est (Tambacounda) et le sud du pays", ajoute le bulletin.

Selon les prévisionnistes de l'ANACIM, les pluies "vont progresser vers le centre (Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack) et le nord (Louga, Matam et Saint-Louis) en début d'après-midi et pendant la nuit (celle de samedi à dimanche)".

"Malgré une baisse notable des températures maximales sur l'ensemble du pays, la chaleur humide restera sensible" dans plusieurs régions, et les températures les plus élevées vont osciller entre 31° et 38°C.

"Les visibilités seront globalement bonnes", assure le bulletin, ajoutant que les vents seront d'intensité faible ou modérée.