Sénégal: Matar Ba - "La réflexion est en cours pour le financement de la reconversion des sportifs"

Dakar — La réflexion est entamée pour mettre sur pied une banque ou une société d'assurances chargée d'aider financièrement les sportifs de haut niveau à trouver des débouchés à la fin de leur carrière, a-t-on appris vendredi du ministre des Sports, Matar Ba.

"Au sein de mon département, a dit M. Ba lors d'un webinaire sur la reconversion des sportifs de haut niveau, la réflexion est en cours, et on n'occulte pas la création d'une banque ou d'une société d'assurances chargée des sportifs."

La structure qui va s'en charger va veiller à "la protection de la carrière" des sportifs et financer leur reconversion dans d'autres métiers, a-t-il expliqué.

"Je me propose, en suivant les orientations et les instructions de Monsieur le président de la République, qui place le sportif au cœur de sa politique, de réunir dans le courant du premier trimestre de l'année 2021 un conseil national qui sera consacré à cette question", a-t-il promis.

Ce sera l'occasion, de concert avec le Comité national olympique et sportif sénégalais et les fédérations et groupements sportifs, de "mettre en œuvre une politique appropriée", a ajouté le ministre des Sports.

"En prélude au futur conseil national, je serai ravi de connaître, à l'issue de vos échanges et de vos discussions, les attentes des sportifs (... ) et leur compréhension du rôle de l'Etat et des groupements sportifs dans ce domaine", a poursuivi Matar Ba.

Son ministère va, avec la collaboration des participants au panel en ligne, chercher "une démarche commune et solidaire", pour "mutualiser les efforts de l'Etat, du mouvement sportif et des partenaires".

M. Ba dit déplorer qu'il n'ait "toujours pas [été] accordée" à la reconversion des sportifs "toute l'attention" qu'elle mérite. "Elle a été souvent abordée çà et là, au gré des circonstances (... ), mais elle n'a quasiment jamais été l'objet d'une politique cohérente et structurée en Afrique", a-t-il souligné.

"En vérité, il n'y a pas dans nos pays de doctrine en matière de reconversion des sportifs de haut niveau, et cela constitue une insuffisance et une faiblesse de nos politiques publiques, auxquelles il urge d'apporter une réponse appropriée", a-t-il insisté.

Le panel en ligne sur la reconversion des sportifs de haut niveau a été organisé par l'Institut Edge, basé à Dakar. D'anciens sportifs internationaux y ont pris part : Aya Pouye (basketball), Aliou Cissé, Ousmane Thiongane, Amara Traoré (football) et El Hadj Amadou Dia Ba (athlétisme).