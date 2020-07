Algérie: Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj - Reprise officielle des prestations dimanche

Alger — Le Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj (Alger) reprendra, à partir de dimanche prochain, ses prestations en faveur du public, après son affectation, depuis mars dernier, à la mise en quarantaine des ressortissants algériens rapatriés, a-t-on appris auprès du Président directeur général (P-dg) du Complexe, Saïd Bekhti.

L'établissement qui avait été rouvert, à titre d'essai, en juin 2019 après des travaux de réaménagement et d'extension suivant les normes internationales, avait commencé à accueillir les clients en janvier 2020, a indiqué à l'APS M. Bekhti.

Il a précisé, que le Centre n'accueillera, au début de sa mise en service, que 50% de sa capacité d'hébergement globale, et ce, en respect des mesures préventives décrétées par les pouvoirs publics dans la cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus.

Il a mis en avant, à ce propos, le respect scrupuleux de toutes les mesures de prévention et d'hygiène, à savoir la désinfection quotidienne des espaces, la distanciation sociale et le port obligatoire des masques pour les clients.

Evoquant les mesures prises pour proposer "des prix concurrentiels", le directeur du Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj a rappelé les conventions signées, en janvier dernier, notamment avec les Caisses de sécurité sociale et les comités de participation et des œuvres sociales de plusieurs secteurs pour élargir l'accès aux cures thermales.

Ces conventions visent à renforcer la couverture sanitaire et sociale au profit des clients en leur offrant la possibilité d'accéder aux prestations proposées par le Centre et les stations thermales à des prix raisonnables, a-t-il précisé.

Par ailleurs et s'agissant des travaux d'aménagement réalisés au niveau du complexe, M. Bekhti a affirmé que cet établissement thermal et touristique a bénéficié, depuis 2016, d'une grande opération de réaménagement et de renforcement de sa capacité d'accueil avec la construction d'un nouvel hôtel de 33 chambres, en plus de l'ancien qui compte 122 chambres.

Pour M. Bekhti ces structures et projets contribueront grandement à la promotion de la destination Algérie, en ce sens qu'ils permettront d'attirer des touristes locaux et étrangers qui préfèrent ce genre d'activités touristiques et thérapeutiques.

Le complexe dispose de deux hôtels comptant plusieurs pavillons, dont un sauna, une salle de massage, des jacuzzis, deux piscines, un bain et une salle de bien-être et de remise en forme, selon le même responsable.

Concernant l'opération d'extension, M. Bekhti a indiqué que le nouvel hôtel qui a renforcé les capacités du complexe, est "une structure de remise en forme et de bien-être, à l'instar de l'ancien hôtel qui est consacré à la thalassothérapie".

Le complexe de thalassothérapie a été doté, selon son premier responsable, "de nouveaux équipements modernes répondant aux normes internationales appliquées dans cette spécialité de remise en forme", ajoutant que cet espace thérapeutique et touristique constitue également "un espace de repos et de bien-être dans un environnement propre et calme, au regard des espaces verts qu'il dispose, de la plage qui l'entoure, des piscines et du matériels modernes de sport".

M. Bekhti a rappelé que le service de la thérapie avec le bain en eau de mer, compte des bassins de kinésithérapie et de remise en forme, des piscines pour la natation et le bien-être, des bassins pour le massage et des bains chauds à vapeur et aux algues marines.

Evoquant les causes de l'arrêt dernièrement de ses prestations, M. Bekhti a affirmé qu'en raison "des conditions sanitaires qui a connu l'Algérie à l'instar des autres pays du monde à cause de la propagation du nouveau coronavirus, le complexe a été réservé au confinement sanitaire des ressortissants algériens venus de l'étranger", relevant la prise en charge trois (3) groupes, le premier est composé de 160 personnes, le deuxième groupe de 200 personnes et le troisième de 207 citoyens.

Le P-dg du complexe a affirmé que cette mesure préventive a été accomplie de bonnes conditions, et tous les moyens matériels et humains nécessaires pour le bon déroulement de l'opération de confinement, ont été mobilisés pour protéger les travailleurs et l'équipe médicale en coordination avec les collectivités locales et tous les secteurs concernés.