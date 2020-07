Algérie: Energie - Préparation d'une feuille de route axée sur la stratégie énergétique

Alger — Une feuille de route sectorielle portant sur les principaux axes de la stratégie énergétique regroupant les actions, les engagements et des délais de mise en œuvre est en cours de préparation, a indiqué vendredi le ministère de l'Energie dans un communiqué.

Cette feuille de route a fait l'objet d'une réunion jeudi présidée par le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, avec les hauts cadres du secteur de l'Energie, dont les présidents des agences Alnaft, ARH, la CREG et le P-dg de Sonatrach.

Selon la même source, le ministre a salué l'ensemble des cadres du secteur et à travers eux l'ensemble des travailleurs, pour les efforts entrepris dans la réalisation des objectifs assignés au secteur par le gouvernement notamment en matière de satisfaction de la demande nationale sans cesse croissante en énergie.

De plus, il a appelé à mobiliser toutes les synergies et les compétences afin de relever les défis qu'affronte le secteur dans l'objectif de contribuer au développement économique et social du pays.

Parmi les objectifs primordiaux assignés au secteur, le ministre a cité notamment, l'approvisionnement du marché national en produits énergétiques (tous types confondus), le renforcement des capacités de production, et la préservation des parts de marché à l'exportation.

"Les potentialités sont multiples et énormes, particulièrement dans les régions du sud et des hauts plateaux, où les volontés d'investir, de produire, n'attendent que l'énergie nécessaire", a souligné le ministère.

Accélérer le développement des réserves prouvées et des gisements découverts

En amont et en matière de renouvellement des réserves, il a insisté sur la nécessité d'accélérer le développement des réserves prouvées et des gisements découverts non encore développés en privilégiant le recours au partenariat gagnant-gagnant.

Dans ce cadre, il a insisté, aussi sur l'accélération de l'élaboration des textes d'application de la nouvelle loi sur les Hydrocarbures afin de rassurer les partenaires et les potentiels investisseurs et de lancer les compagnes de promotion du domaine minier dont le potentiel est prometteur.

Le Ministre n'a pas manqué à cette occasion de féliciter au nom du Président de la République, les travailleurs de la raffinerie de Sidi Rezine à Alger pour leurs efforts dans la finalisation des travaux de rénovation de la raffinerie en l'absence des spécialistes étrangers, et ceux de l'activité Exploration qui viennent d'annoncer trois découvertes de pétrole et de gaz naturel en effort propre de la Sonatrach.

En outre, il a appelé les différents responsables du secteur de l'Energie à instaurer un climat de travail serein, basé sur la confiance et la stabilité pour faire face aux défis actuels, et garantir la sécurité énergétique du pays à long terme.