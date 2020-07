Angola: L'OMS et l'Unicef financent la vaccination anti poliomyélite à Huila

Lubango — Une campagne de vaccination anti polio, visant à immuniser 451.649 enfants de mois de cinq ans, se déroule depuis vendredi dans la province de Huila (sud), avec l'appui financier de 96.463.050 kwanzas apporté par l'Unicef et l'OMS.

L'Organisation des Nations Unies pour l'Enfance et l'Organisation mondiale de la Santé ont mis cette valeur monétaire à la disposition de la campagne, qui sera menée jusqu'au dimanche dans neuf des 14 municipalités de cette province au climat froid et dont le chef-lieu est la ville de Lubango.

Selon le chef de Département provincial de la Santé publique, 532.990 doses de vaccin ont été apprêtées, et l'opération projette de vacciner 42.914 enfants à Caluquembe, 32.435 à Chicomba, 18.733 à Cuvango et 185.140 à Lubango.

José Hélio Chiangalala a ajouté que 62.664 petits seraient immunisés à Matala, 37.891 à Quipungo, 32.666 à Cacula, 18.946 à Gambos et 21.260 à Humpata.

Les municipalités de Chipindo, de Quipungo, de Quilengue, de Jamba et de Chibia ne sont pas concernées cette fois-ci, pour avoir été bien couvertes lors de la campagne anti polio organisée antérieurement, a-t-il expliqué.

La campagne anti polio sera menée par une équipe de 4.401 éléments, dont 1.510 vaccinateurs et 381 superviseurs, et tous ces hommes ont bénéficié, durant la semaine dernière, d'une formation en matière de santé publique et d'humanisation dans la prestation de service, a-t-il souligné.

Les équipes de vaccination sont munies de matériel de prévention et de protection contre le Covid-19, a souligné le responsable, appelant enfin les parents et les tutelles à conduire les enfants aux postes de vaccination fixes et mobiles.